Tutte le donne della mia vita, Luca Zingaretti: i migliori ruoli lontano da Montalbano?

Nonostante debba la sua fama all'interpretazione del Commissario Montalbano nell'omonima fiction televisiva tratta dai romanzi e dai racconti di Andrea Camilleri, Luca Zingaretti ha una lunga e prolifica carriera in campo cinematografico in cui ha interpretato ruoli spesso molto lontani tra loro per ritmo e spessore.

Questa sera lo rivedremo alle 21:30 su La7d nella sua interpretazione del rinomato chef Davide Ferrero, che è uno dei tanti ruoli di Zingaretti lontano dal Commissario Montalbano, il personaggio che lo ha reso noto agli occhi del grande pubblico. Basti pensare che Rai 1 fa il record di ascolti e conquista la serata a suon di share anche quando decide di mandare in onda le repliche di quella che una delle sue fiction più seguite di tutti i tempi, nonché uno dei prodotti di punta della rete di Stato.

Nell'attesa che vengano mandati in onda i nuovi episodi della serie tratta da Andrea Camilleri, ricordato in questi giorni a un anno dalla scomparsa, Zingaretti nel frattempo ha proseguito parallelamente anche con la propria carriera cinematografica. Dagli esordi in Gli occhiali d'oro del 1987, ha interpretato una serie di personaggi non sempre di buona levatura morale e molto distanti tra loro, tanto per rimarcare la bravura di un attore a tutto tondo. Alla fine degli anni '90 è diretto dai fratelli Taviani in Tu ridi, proprio negli anni in cui cominciava a vestire i panni del Commissario.

Ne I giorni dell'abbandono di Roberto Faenza è accanto a Margherita Buy nei panni di Mario, che abbandona la moglie per una donna più giovane; in Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti è Mario, un signore attempato che avvicina il protagonista Elio Germano al fascismo; in Sanguepazzo è ancora alle prese col fascismo, interpretando l'attore Osvaldo Valenti, attivo all'epoca del ventennio.

Insomma, non solo Montalbano...