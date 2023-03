La donna che visse due volte, Robert Downey Jr. protagonista del remake di Paramount

Nessun film della storia del cinema è esentato dall'ombra incombente di un remake. Nemmeno film di registi iconici come Alfred Hitchcock. Secondo le ultime indiscrezioni Paramount starebbe lavorando ad una nuova versione di La donna che visse due volte, intramontabile capolavoro del Maestro della Suspense.

Ad ereditare il ruolo che fu di James Stewart nel film del 1958 dovrebbe essere Robert Downey Jr., che interpreterà l'ex detective della polizia che si ritira perché impaurito dall'altezza dopo un tragico inseguimento.



Steven Knight, celebre sceneggiatore di Peaky Blinders, Spencer, Locke e Taboo, si occuperà della sceneggiatura del progetto. Davis Entertainment produrrà il film insieme alla società di Robert Downey Jr.



La donna che visse due volte (Vertigo il titolo originale), diretto dal regista britannico - sapete quanti film ha girato Hitchcock? - racconta la storia di Scottie (James Stewart), ex detective che ha appena lasciato la polizia che viene incaricato da un suo vecchio compagno di college di sorvegliare la moglie Madeleine (Kim Novak). La donna, misteriosa e affascinante, s'identifica con la bisnonna materna, suicida in giovane età, la stessa di Madeleine. Per cercare di capire le sue ossessioni, Scottie inizierà a pedinarla finendo per innamorarsene. Nel cast anche Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones e Raymond Bailey.



Un paio d'anni fa Kim Novak spiegò il motivo dell'addio a Hollywood ad un certo punto della propria carriera.