La donna che visse due volte, Kim Novak confessa:'Lasciai Hollywood per salvare me stessa'

Kim Novak è stata intervistata dal The Guardian e nel corso della chiacchierata ha ricordato l'esperienza sul set di La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, considerato uno dei più grandi film nella storia del cinema. Novak ha confessato di aver chiesto spiegazioni al regista e il motivo per cui ha deciso di abbandonare Hollywood.

Kim Novak spiega di aver chiesto delucidazioni a Hitchcock perché in confusione riguardo alla trama:"Dissi 'Non riesco a capire perché si vede Madeleine nella finestra dell'hotel e poi scompare. Come fa a lasciare l'hotel?'. E lui rispose:'Ah, mia cara, non tutto deve avere un senso in un film del mistero'".



L'attrice, intervistata in occasione del suo 88° compleanno, ha confessato la sensazione di sapere che il British Film Institute ha definito La donna che visse due volte (Vertigo) il più grande film di sempre:"Incredibile. E i miei critici sono molto più gentili con me di una volta. Penso di essere stata in anticipo sui tempi. Tutta quella roba della recitazione è così falsa ora, quando la si guarda".

Kim Novak ha abbandonato da tempo Hollywood e vive in Oregon, insieme ai suoi animali e alla passione per la pittura. Vedova da poco, Novak ha spiegato il motivo per cui scelse di lasciare la California:"A Hollywood pensano di volerti, ma in realtà vogliono che tu sia come vogliono loro".



Nel 2013 La donna che visse due volte tornò al cinema, proprio nell'anno in cui Kim Novak fu ospite d'onore al Festival di Cannes.