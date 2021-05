Una donna promettente, posticipato nuovamente il revenge movie con Carey Mulligan

Se stavate aspettando di vedere il premiatissimo Una donna promettente di Emerald Fennell al cinema il prossimo 13 maggio, abbiamo purtroppo una spiacevole notizia per voi: Universal Pictures ha infatti deciso di posticipare nuovamente a un generico "prossimamente" il film con protagonista Carey Mulligan.

Nel cast del film anche Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Connie Britton, Adam Brody e Alfred Molina.



Oltre all'Oscar, Una donna promettente ha fatto incetta di premi durante l'Award Season: Carey Mulligan ha dedicato lo Spirit Award a Helen McCrory, scomparsa di recente a causa di un cancro.

Il film di Emerald Fennell ha vinto il Writers Guild Award ottenendo quattro candidature ai Golden Globe ed è stato inserito nella lista dei dieci migliori film del 2020 dalla National Board of Review e infine anche il Premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura Originale.



Tra i produttori del film anche Margot Robbie. Di recente la star di The Wolf of Wall Street ha raccontato un aneddoto riguardo al film.



Una trama così importante avrebbe ingolosito qualsiasi attrice e Margot Robbie ha confessato quanto sia stato difficile rinunciare a recitarvi.



Ora non resta che attendere l'uscita nelle sale del film, che ha fatto molto discutere fan e addetti ai lavori.