Una donna promettente, il film e Carey Mulligan vincitori ai Columbus Award

Il nuovo film con protagonista Carey Mulligan, Una donna promettente, ha trionfato al 19° premio annuale della Columbus Film Critics Association, battendo Nomadland, film che viaggia in corsia preferenziale verso la Notte degli Oscar. Il nuovo film della regista e sceneggiatrice Emerald Fennell è stato scelto come miglior film.

Oltre al riconoscimento per il film è stata premiata anche Carey Mulligan come miglior attrice, e anche lo script quale miglior sceneggiatura dell'anno.

Nomadland di Chloe Zhao si è aggiudicato tre premi mentre Riz Ahmed ha vinto il premio quale miglior interprete maschile.



Una donna promettente (Promising Young Woman) racconta la storia di Cassie (Carey Mulligan), considerata da sempre una donna molto promettente, è vittima di un evento che ha fatto deragliare la sua vita. Cassie conduce una vita apparentemente tranquilla e lavora come barista ma in realtà di notte conduce un'esistenza alternativa.

Nel cast del film anche Bo Burnham, Emerald Fennell, Alison Brie, Christopher Mintz-Plasse, Adam Brody, Max Greenfield e Alfred Molina. Carey Mulligan è una delle attrici più ricercate e apprezzate del cinema d'autore americano, protagonista di una ricca filmografia che nel corso degli anni l'ha portata nell'Olimpo delle interpreti statunitensi più rinomate.



