Nome di Donna, Cristina Capotondi: 'Questa lotta non va fatta solo dalle donne'

Questa sera su Rai 1 va in onda Nome di Donna, un film del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana. Questa pellicola narra la storia di Nina, una donna che si trasferisce a Milano in un piccolo paesino della Brianza e finisce con l'essere vittima di molestie sessuali sul lavoro.

Protagonista di questo film, che va in onda il nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è Cristina Capotondi, un'attrice da sempre molto attiva nel sociale e sostegno dell'emancipazione del genere femminile.

"Da donna e ancor prima da persona, credo sia determinante trovare dei leader e delle persone di potere 'diversi'. Un tempo certi atteggiamenti erano considerati 'una regola del gioco'. Era così e basta. Oggi c’è una maggiore consapevolezza. Il confronto e il dibattito sono gli unici modi per risolvere il problema.

La Capotondi è certa però che questa battaglia non debba essere combattuta dalle sole donne ma, che debba richiedere una partecipazione molto massiccia anche degli uomini: "C’è un detto: da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Questa lotta non va fatta solo dalle donne ma anche dagli uomini. E dev’essere contro l’abuso di potere, non una battaglia di genere".

Intanto Cristina Capotondi ha di recente ricordato la sua esperienza al fianco di Luke Perry in Vacanze di Natale '95.