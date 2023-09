Una donna di nome Barbie Oppenheimer è parente dello scienziato: ha visto entrambi i film

Oppenheimer ha rappresentato uno dei due casi cinematografici dell’estate insieme all’’acclamato e apprezzatissimo Barbie di Greta Gerwig. In molti si sono riferiti al fenomeno mediatico dei due film utilizzando la crasi Barbenheimer, neologismo divertente che acquista ancora più significato per una donna americana di nome Barbie Oppenheimer.

Dopo aver parlato del nipote di Oppenheimer e delle sue critiche al film di Nolan, torniamo a parlare del film del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro per raccontare di un’altra Oppenheimer, che questa volta non ha quasi nulla a che fare con il fisico rappresentato nell’opera uscita nei cinema, che, dato il suo nome di battesimo, ha vissuto un’estate da protagonista assoluta.

La donna, che vive nel Massachussetts ha spiegato che suo marito è un lontano parente dell’Oppenheimer protagonista dell’opera di Nolan e ha raccontato di come per lei, quest’estate sia stato particolare prenotare una camera d’albergo dovendo rassicurare che la cosa non fosse un scherzo.

Quindi Barbie Oppenheimer ha fatto i complimenti per la scelta di Hollywood di portare i due film nelle sale nello stesso momento riuscendo in questo modo a riportare la gente nei cinema e ha affermato di aver visto entrambi i film, cominciando da quello di Nolan per poi passare, solo due settimane dopo, alla visione di Barbie: la professoressa in pensione ha spiegato di aver apprezzato entrambi i film e di ricordare, in particolare, le risate del marito durante la visione del lungometraggio di Greta Gerwig.

Una storia certamente particolare, che fa coppia con quella di Cillian Murphy che ha portato suo figlio a vedere Oppenheimer.