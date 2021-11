Donkey Kong, Seth Rogen sarà la voce del protagonista nel film d'animazione Nintendo

Lo scorso mese di settembre Nintendo ha incuriosito i propri fan con l'annuncio del cast vocale che parteciperà al film di Super Mario Bros. Nonostante l'accoglienza dei nomi abbia generato sentimenti contrastanti, uno dei più graditi è stato senza dubbio Seth Rogen nei panni di Donkey Kong. E ora ci sono ulteriori novità.

Data la popolarità del personaggio, Illumination Entertainment pare che stia lavorando ad un film d'animazione dedicato esclusivamente a Donkey Kong. E Rogen dovrebbe riprendere il ruolo che interpreterà vocalmente anche in Super Mario Bros. Da qualche mese si parlava di un film animato basato su Donkey Kong.



L'indiscrezione proviene da Giant Freakin Robot, che aggiunge ulteriori informazioni: Fred Armisen riprenderà il ruolo di Cranky Kong nello spin-off, seppur non ci siano conferme al riguardo.



Il famoso personaggio videoludico Donkey Kong è apparso per la prima volta insieme a Mario nel gioco arcade Donkey Kong, pubblicato nel 1981. Il gioco presentava DK come villain ma il franchise ebbe un importante reboot nel 1994 con Donkey Kong Country. Il gioco per Super Nintendo e i suoi sequel hanno presentato un'intera famiglia di Kong e i loro nemici, i Kremling.



La serie di giochi è servita come ispirazione per la maggior parte delle versioni di Donkey Kong negli altri media, inclusa una serie animata e l'imminente espansione per Super Nintendo World negli Universal Studios in Giappone. Al momento è ancora troppo presto per supporre quale possa essere la trama di Donkey Kong.



Nel nuovo film d'animazione di Super Mario Bros. i protagonisti saranno Chris Pratt e Jack Black.