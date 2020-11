Quanto ha donato in beneficenza Leonardo Di Caprio?

L'ultimo decennio ha visto sempre più star di Hollywood prendere coscienza del fatto di trovarsi in una posizione privilegiata per tentare di fare qualcosa di utile per il nostro pianeta e la nostra società: le cause giuste a cui contribuire sono tante e nel mondo del cinema c'è chi, come Leonardo Di Caprio, cerca di rendersi utile un po' ovunque.

La star di Titanic e The Wolf of Wall Street è da anni esempio di grande generosità ed impegno sociale, come testimonia anche l'accorato discorso sulla drammatica situazione del nostro pianeta tenuto da Leo dopo aver ricevuto il suo tanto agognato primo Oscar.

Non solo parole, però: il nostro è uno che non si tira indietro quando c'è da metter mano al portafogli. Tenere traccia della totalità delle donazioni di Di Caprio a questa o quella causa è praticamente impossibile: basti pensare, però, che dal 1998 ad oggi l'attore ha donato ben 100 milioni di dollari allo scopo di contrastare il bracconaggio e la caccia alle balene, mettendone a disposizione altri 15 soltanto quest'anno.

Non solo: tramite la sua fondazione Earth Alliance negli ultimi tempi Leo ha corrisposto 3 milioni di dollari a chi tenta di contrastare la piaga degli incendi in Australia, mentre altri 12 milioni di dollari sono partiti dalla sua America's Food Fund per aiutare chi è stato economicamente colpito dall'emergenza coronavirus. Beneficenza a parte, comunque, ecco quali sono i progetti con cui Leonardo Di Caprio sbarcherà al cinema nei prossimi anni.