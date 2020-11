Donald Trump, transennata la stella sulla Walk of Fame per l'Election Day

In concomitanza con l'Election Day, la stella del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Walk of Fame è stata transennata, così come alcune attività della zona (e non solo).

È giunto il giorno.

Negli Stati Uniti, il 3 novembre 2020 è una data cruciale, perché segnerà o l'ingresso di un nuovo residente alla Casa Bianca, o la conferma di quello attuale. E in previsione di possibili reazioni "poco contenute" al risultato dello spoglio elettorale, Hollywwod Blvd. e la Walk of Fame hanno preso le loro precauzioni.

La stella di Donald Trump è stata infatti circondata da transenne con su affisso "Vietato l'accesso al pubblico", mentre alcuni edifici della zona (come anche diverse attività nel resto degli Stati Uniti) hanno deciso di aumentare le misure di sicurezza e aggiungere rinforzi a porte e finestre per limitare i danni in caso di eventuali proteste o atti di vandalismo.

La stessa chiacchieratissima stella di Trump era stata recentemente oggetto di atti vandalici per mano di Hulk (beh, un uomo con il costume di Hulk, s'intende), e non era nemmeno la prima volta che si verificasse una cosa del genere. È comprensibile, dunque, la scelta di negozianti e affini, come anche quella dell'Hollywood Chamber of Commerce.

Nel frattempo, anche le star di Hollywood si preparano all'Election Day, ed esprimono sempre più chiaramente le loro preferenze sui social.

Lo scontro tra Donald Trump e Joe Biden è però agli sgoccioli: chi ne uscirà vincitore?