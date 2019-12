Donald Trump ricorda il suo cameo in Mamma Ho Riperso l'Aereo: 'Grande cinema'

Tanti auguri di buon Natale dalla redazione di Everyeye e da Donald Trump: si, proprio quel Donald Trump, che oggi interpreta il Presidente degli Stati Uniti con la stessa grazia sfoggiata nel 1992 per il suo cameo in Mamma Ho Riperso L'Aereo: Mi Sono Smarrito a New York.

Poche ore infatti Donald Trump è stato l'assoluto protagonista di una videochiamata natalizia alle truppe statunitensi dislocate all'estero e si è ritrovato a dover rispondere ad una domanda particolarmente tosta per un uomo di politica come lui, quando gli è stato chiesto quale fosse il suo film di Natale preferito: uno dei sergenti in diretta streaming ha provato ad indovinare, tirando in ballo proprio il fil diretto da Chris Columbus, sequel i Mamma, Ho Perso l'Aereo, nel quale, come forse alcuni di voi ricorderanno, compare appunto un imberbe Trump.

"Si, sono in Home Alone 2", ha detto fra le risate generali delle truppe. “Molte persone lo menzionano ogni anno, soprattutto a Natale. Dicono - specialmente i bambini piccoli - dicono: 'Ti ho appena visto nel film.' Non mi guardano in televisione come fanno nel film. Ma è stato un gran bel film ed ero un po' più giovane, per dirla in parole povere. Ed è stato un onore farlo.”

L'attuale Presidente degli Stati Uniti si è attribuito il merito del successo finanziario del film, che incassò $365 milioni di dollari in tutto il mondo. "E si è rivelato un grande successo, ovviamente" ha aggiunto. "È un grande successo natalizio, uno dei più grandi. Quindi è un onore essere stato coinvolto in qualcosa del genere, mi piace sempre vedere il successo".

Trump è apparso nel sequel quando il giovane Kevin (Macauley Culkin), salito sull'aereo sbagliato e ritrovatosi a Manhattan, gli chiede indicazioni nella hall del Plaza Hotel, allora proprietà di Trump. Circa un anno dopo la fine delle riprese, per il Plaza fu dichiarato il fallimento. In calce all'articolo potete gustarvi la scena tratta dal film.

Ancora tanti auguri di buon Natale, e per altri approfondimenti vi rimandiamo alle ultime notizie sul reboot di Mamma Ho Perso L'Aereo, con alcune new entry nel cast.