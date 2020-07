Donald Trump, l'esilarante parodia di Will Hunting - Genio Ribelle: il video

Nel nuovo episodio di The Late Show With Stephen Colbert, è stato mostrato un esilarante sketch che prende in giro in maniera molto creativa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nella sequenza si vede Trump orgoglioso per i risultati di un test di valutazione cognitiva all'interno di una scena di Will Hunting - Genio Ribelle.

Donald Trump si sostituisce a Will Hunting, un giovane genio matematico interpretato da Matt Damon nel film del 1997. La parodia fa riferimento all'intervista di Chris Wallace a Trump per Fox News, nella quale il presidente si è mostrato in difficoltà e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto controverse, tra cui una che riguarda proprio il test cognitivo, al centro della querelle con Biden.



La scena usata nello show di Colbert è piuttosto nota; il personaggio di Matt Damon lavora come bidello all'MIT e una notte risolve un difficile problema di matematica che non era stato cancellato da una lavagna per poter permettere agli studenti di risolverlo. Cosa che poi avviene con Will Hunting.

Colbert ha ripreso la scena modificandola e rendendola esilarante; al posto del problema di matematica sulla lavagna vi è disegnato un cammello. E al posto della risoluzione del problema la lavagna viene riempita da ipotesi su cosa sia l'animale. Come 'pony + due sacchi di terra' o 'un grosso cane che contrabbanda prosciutti'. Senza ovviamente riconoscere il cammello.

Una presa in giro nei confronti del presidente a pochi mesi dalle elezioni che decreteranno il futuro della Casa Bianca.

A giugno Donald Trump è stato sospeso da Twitch mentre ad aprile fecero discutere le sue dichiarazioni; secondo Trump il Coronavirus verrà debellato senza vaccino e le dichiarazioni scatenarono, prevedibilmente, una lunga serie di polemiche.