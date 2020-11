Donald Trump senza 007: nella sua legislatura nessun film di James Bond, è record

Con la vittoria di Joe Biden è arrivato il momento che Donald Trump rinunci ai suoi 007, in tutti i sensi. Qualcuno ha fatto notare che la sua è stata la prima legislatura in cui non sono usciti film di James Bond da quando il franchise è stato portato al cinema.

Forbes riflette infatti sulle varie date di uscita dei film basati sul celebre agente segreto, sottolineando che tra Spectre (2015) e No Time To Die (aprile 2021) saranno passati più di cinque anni. Siamo orfani di uno 007 da più di un mandato presidenziale americano!

L'ultimo film con Daniel Craig sarebbe dovuto uscire ad aprile 2020, ma come sappiamo bene ha subito molti posticipi a causa del Covid. Tornando alle origini è possibile notare come tutti i presidenti abbiano avuto almeno un film di 007 da guardare in sala: nel 1962 John F. Kennedy definì il romanzo Dalla Russia Con Amore uno dei suoi preferiti, e il relativo film potrebbe essere stato uno degli ultimi che vide prima della sua tragica scomparsa; Lyndon B. Johnson fu presidente ai tempi di Goldfinger (1964), Thunderball (1965) e You Only Live Twice (1967).

Nixon poté godersi Al servizio segreto di Sua Maestà fino a Vivi e Lascia Morire (1973), e così via, passando per Licenza di Uccidere (1989) uscito sotto la presidenza di George H.W. Bush, per poi arrivare all'era Pierce Brosnan, iniziata sotto il segno di Clinton e terminata poco tempo dopo l'elezione di W. Bush. Fa impressione pensare che anche i primi due film di Craig abbiano fatto parte della legislatura Bush, mentre a partire da Quantum Of Solace il presidente in carica era Obama.

Sebbene Trump stia opponendo una certa resistenza, per aprile 2021 ci aspettiamo che il nuovo inquilino della Casa Bianca sia ormai Joe Biden. Speriamo solo che No Time To Die non venga rimandato all'infinito e che faccia in tempo ad uscire nei prossimi 4 anni! Se non altro, perché ci sono già molti attori che scalpitano per il ruolo di 007.