Donald Sutherland e Figli: ecco a voi una delle grandi Dinastie di Hollywood!

"Bisogna lasciare che i ragazzi trovino da soli la propria strada". Questo è quello che hanno affermato i, padre e figli. Ecco uno stralcio dell'intervista rilasciata a The Hollywod Reporter, che trovate in video QUI.

"Entrambi i miei genitori erano piuttosto delusi dal fatto che questo fosse quello che volevo fare (l'attore), e penso di aver provato la stessa sensazione con mia figlia", ha dichiarato Kiefer, che ha posato per il numero "Hollywood Legacy" di THR con il papà Donald e i fratelli Rossif e Roeg.

La leggenda del cinema Donald Sutherland e tre dei suoi cinque figli, Kiefer (nato dall'attrice Shirley Douglas), Roeg (nato dall'attrice Francine Racette) e Rossif (anch'egli figlio della Racette), hanno posato per The Hollywood Reporter, nel numero dedicato alle "eredità hollywoodiane", l'Hollywood Legacy, e hanno parlato del loro "rapporto" con l'industria dell'intrattenimento.

Donald è conosciuto per i suoi ruoli iconici in film vincitori di Oscar quali M * A * S * H e Ordinary People. Recentemente ha interpretato un ruolo decisamente sinistro nel franchise per giovani adulti Hunger Games e ha partecipato a The Leisure Seeker, insieme a Helen Mirren.

Kiefer è famosissimo per il ruolo da protagonista nei panni del super agente Jack Bauer nel serial tv 24, una performance che gli è valsa un Golden Globe nel 2002. L'attore è tornato in televisione nel 2016, come protagonista nella serie Designated Survivor. I suoi fratellastri, Rossif e Roeg, lavorano entrambi nell'industria dello spettacolo, uno come attore e l'altro come finanziatore cinematografico.

Rossif ha descritto la sua vocazione attoriale come "l'innamoramento per la vicina di casa." Un giorno torni a casa con la tua spesa e pensi: "Sai, è più carina di quanto pensassi! " Intendendo, naturalmente che, avendo vissuto in una famiglia piena di attori, è stata una cosa praticamente naturale.

"Tutti noi amiamo questo settore", ha detto Rossif a THR, "perché è un dono immenso quello di potersi guadagnare da vivere recitando!"

