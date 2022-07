Donald Sutherland compie 87 anni: 'Kate Bush? Le dissi di smettere di fumare'

Ci sarebbero decine di film adatti a celebrare l'enormità della carriera di Donald Sutherland: in 60 anni di attività l'attore ha inanellato una serie incredibile di performance memorabili, dal Novecento di Bertolucci al M*A*S*H di Robert Altman, fino ad arrivare ai vari Sorvegliato Speciale, Hunger Games e tanti altri ancora.

Nel giorno dell'87esimo compleanno del nostro Donald, però, vogliamo riallacciarci all'incredibile successo della Running Up That Hill di Kate Bush, ritornata in auge grazie a Stranger Things, per ricordare la collaborazione tra l'attore di JFK - Un Caso Ancora Aperto e la cantante di Wuthering Heights in occasione del video di Cloudbusting.

Nella clip del pezzo di Bush troviamo infatti Donald Sutherland nei panni di Wilhelm Reich e la nostra Kate in quelli di suo figlio Peter; proprio sull'esperienza sul set del videoclip, Sutherland raccontò qualche tempo fa un divertente aneddoto: "Ricordo che durante il primo giorno sul set la vidi uscire dalla sua roulotte fumando uno spinello, quindi la misi in guardia, le dissi che non avrebbe dovuto fumare, che avrebbe avuto effetti negativi sul suo lavoro. Mi guardò per un istante e mi disse che non era lucida da 9 anni, me ne innamorai".

Un racconto, d'altronde, perfettamente in linea con la personalità stravagante di Kate Bush! E voi, conoscete il video di Cloudbusting? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, non possiamo che rinnovare i nostri auguri a una leggenda come Donald Sutherland.