Donald e Stephen Glover hanno contribuito allo script di Black Panther

Come mai? Lo svela Ryan Coogler in una nuova intervista con Collider ha svelato che i due hanno contribuito, seppur in minima parte, alla sceneggiatura di Black Panther: "Donald e Stephen mi hanno dato delle note riguardo lo script. Hanno letto una stesura della sceneggiatura. Proprio poco prima che iniziassimo le riprese, e hanno fornito delle belle idee. Ma non è stato un tipo di collaborazione del tipo 'cambia questo, cambia quello'. Stavamo cercando di aggiungere altri momenti con vari personaggi, in particolare con Shuri, soprattutto dove fa dell'umorismo sul fratello. Donald è una delle persone più divertenti che io conosca, e ha avuto delle idee divertenti, e anche Stephen è un talento folle".

Donald Glover non è estraneo al mondo dell'Universo Marvel avendo dato voce al personaggio di Miles Morales nella serie animata Ultimate Spider-Man e avendo interpretato in live-action lo zio, Aaron Davis, in Spider-Man: Homecoming. Per la Disney ha anche collaborato nel prossimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, in cui interpreta il giovane Lando Calrissian.

Black Panther arriva nei cinema italiani il 14 febbraio.