Donald Glover, trovato un clamoroso easter-egg della star in Spider-Man: Un Nuovo Universo

In queste ore è stato trovato un altro easter-egg all'interno di Spider-Man: Un Nuovo Universo, acclamato film d'animazione della Sony Pictures che ha ancora evidentemente tanti segreti da svelare ai suoi fan.

L'easter-egg in questione, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, è legato alla serie tv Community e ancor più nello specifico a Donald Glover, musicista sotto lo pseudonimo di Childlish Gambino visto recentemente al cinema in Spider-Man: Homecoming e Solo: A Star Wars Story.

Un post dell'utente del social network Twitter nadirbarnes è diventato virale in queste ore mettendo in mostra un easter-egg rimasto nascosto per tutti questi anni: compare nella scena in cui Miles Morales (Shameik Moore) si sta allenando nell'appartamento di suo zio Aaron (Mahershala Ali), quando su una tv a lato dell'inquadratura appare una versione pixelata di un fotogramma della premiere di Community 2, intitolata "Anthropology 101", in cui Troy Barnes (Donald Glover) viene mostrato con indosso un pigiama di Spider-Man.

La cosa divertente è che, a sua volta, gli autori di Community crearono la scena del pigiama di Spider-Man quando partì una campagna virale per dare a Glover il ruolo di Spider-Man nel reboot The Amazing Spider-Man.

