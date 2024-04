Donald Glover annuncia il ritiro di Childish Gambino: cosa dovete sapere

Donald Glover si appresta a dare l'addio definitivo alle sue performance come Childish Gambino, lanciando due album finali che chiuderanno definitivamente il cerchio del suo percorso musicale con questo pseudonimo. La notizia dei due album segue l'improvvisa apparizione al festival di Coachella.

Nel corso di un livestream, Glover ha annunciato, attraverso una finta pubblicità radiofonica, l'arrivo di Bando Stone & the New World in estate. Inoltre, Glover, che il mese scorso ha confessato la proposta di Sony per il ruolo di Prowler in Spider-Man, sta lavorando ad una versione aggiornata del suo album del 2020, 3.15.20, che verrà pubblicato con il titolo che il rapper voleva in origine, Atavista:"L'abbiamo pubblicato abbastanza rapidamente, non l'ho masterizzato né mixato quando è uscito. L'ho solo pubblicato, stavo passando un periodo difficile".



Il mese scorso, la star aveva pubblicato la tracklist di Atavista da 11 brani della durata complessiva di 55 minuti. Per quanto riguarda Bando Stone & the New World, Glover ha spiegato che si tratta della colonna sonora del film omonimo:"Ho iniziato a lavorare a questo film Bando Stone & the New World e ho sempre amato le colonne sonore".



I due album chiuderanno il progetto di Childish Gambino, avviato ormai più di dieci anni fa. Lo scorso anno, Donald Glover fu attaccato da Drake, che definì sopravvalutata la canzone di Childish Gambino, This Is America.

Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su