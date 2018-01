Don't Worry, He Won't Get Far on Foot: primo trailer ufficiale del nuovo film di Van Sant

Grazie alla paginaufficiale del film, è oggi possibile ammirare il primo trailer ufficiale di Don't Worry, He Won't Get Far on Foot , ritorno alla regia didopo il deludente La foresta dei suicidi che vedrà protagonisti due irriconoscibili

La pellicola è un biopic sul disegnatore John Callahan, il quale dopo essere rimasto paralizzato in seguito a un incidente automobilistico si rifugiò nel disegno come forma di terapia. Basato sulla biografia dello stesso Callahan, il film è scritto da Van Sant e nel cast sono compresi anche Rooney Mara, Jack Black e Udo Kier.



Il progetto di un film su Callahan era da tempo nella mente del regista, che negli anni Novanta avrebbe voluto realizzarlo con Robin Williams protagonista. La pellicola sarà presentata in anteprima internazionale al prossimo Sundance Film Festival, di scena a Park City dal 18 gennaio al 28 gennaio 2018.



Con Don't Worry, He Won't Get Far on Foot le premesse per un ritorno in grande spolvero di un regista importante come Van Sant ci sono tutte, lontano da pompose trovate filosofiche e legato a una storia dove il coraggio e l'emozione la fanno da padroni. La trasformazione di Phoenix, inoltre, legata alla sua interpretazione potrebbe inoltre valergli una nuova nomination agli Oscar, e chissà che non possa finalmente vincerne uno.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane l'11 maggio 2018. Insieme al trailer è stato rilasciato anche un poster ufficiale.