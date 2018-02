Don't Worry, He Won't Get Far on Foot: nuovo poster del biopic con Joaquin Phoenix!

Ecco il nuovo poster della pellicola con protagonisti Joaquin Phoenix e Jonah Hill,, diretta dal regista Gus Van Sant.

È stato rilasciato sul web un nuovo poster ufficiale di Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, il nuovo film di Gus Van Sant con Joaquin Phoenix nei panni di protagonista. La pellicola è un biopic sul disegnatore John Callahan; l'uomo infatti, dopo essere rimasto vittima di un incidente d'auto, si ritrova paralizzato decide di "autocurarsi" iniziando ad esprimersi attraverso il disegno. Questa storia si basa direttamente sulla biografia dello stesso Callahan; il film è scritto diretto da Van Sant e nel cast ci sono anche Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black e Udo Kier.

Il regista voleva da molto tempo realizzare una pellicola sulla storia personale di Callahan. Una curiosità? Negli anni Novanta, Van Sant avrebbe già realizzato il film, il cui protagonista sarebbe stato Robin Williams, poi il progetto non andò in porto, purtroppo.

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot è stato presentato in anteprima internazionale al Sundance Film Festival, che si è tenuto a Park City dal 18 gennaio al 28 gennaio 2018.

