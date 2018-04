Don't Worry, He Won't Get Far on Foot: Joaquin Phoenix è John Callahan nel nuovo trailer

Amazon Studios ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, l’ultimo film diretto da Gus Van Sant con protagonista Joaquin Phoenix.

La pellicola è un biopic sul disegnatore John Callahan, il quale dopo essere rimasto paralizzato in seguito a un incidente automobilistico si rifugiò nel disegno come forma di terapia. Basato sulla biografia dello stesso Callahan, il film è scritto da Van Sant e nel cast sono compresi anche Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Mark Webber e Udo Kier.

Il progetto di un film su Callahan era da tempo nella mente del regista, che negli anni Novanta avrebbe voluto realizzarlo con Robin Williams protagonista. La pellicola è stata presentata in anteprima internazionale nel corso dell’ultimo Sundance Film Festival, dove ha riscosso il favore del pubblico ma è stato accolto piuttosto timidamente dalla critica, la quale però ha avuto modo di rimarcare le ottime interpretazioni del suo cast, in particolare quella di Phoenix.

L’attore – nelle sale italiane dal prossimo 3 maggio con A Beautiful Day - You Were Never Really Here – è stato già diretto da Van Sant in Da morire (1995), mentre il fratello River era stato diretto dal regista in Belli e dannati. Rivedremo Jonah Hill, invece, al fianco di Emma Stone nell’attesa serie Netflix, Maniac.

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot sarà distribuito da Amazon Studios nelle sale statunitensi a partire dal 13 luglio 2018.