Don't Worry: featurette del film con Joaquin Phoenix in esclusiva per Everyeye.it

A molti di voi il nome John Callahan probabilmente non dirà molto, eppure parliamo di un fumettista che ha fatto dei suoi problemi personali la propria ragione di vita.

Spesso la vita, infatti, può essere davvero crudele con noi e prendersi tutto, compresa la voglia di andare avanti, esistono però delle persone eccezionali che hanno fatto delle loro sfortune la loro ragione di vita. Ce lo racconta con poesia e passione Gus Van Sant con Don't Worry, film biografico sull'incredibile personalità di John Callahan, come dicevamo in apertura.

Sferzante e ironico fumettista, l'uomo si è ritrovato tetraplegico a soli 21 anni, età cruciale in cui un evento simile può distruggere ogni cosa, soprattutto mentalmente. Eppure la paralisi non è riuscita a fermare il determinato John, che anzi ha imparato a disegnare stringendo la penna con due mani e a sfoggiare uno stile unico, personale, colmo di cinismo e umorismo nero.

Nei panni del protagonista troviamo l’attore candidato agli Oscar Joaquin Phoenix (Lei, Quando l’amore brucia l’anima-Walk the Line), accompagnato da Jonah Hill (The Wolf of Wall Street, L’Arte di Vincere), Rooney Mara (Carol, Uomini che Odiano le Donne) e Jack Black (Bernie, School of Rock). Del cast fanno parte anche Carrie Brownstein (Portlandia, Transparent), Beth Ditto e Kim Gordon.