Don't Worry Darling: nel primo trailer sesso orale tra Harry Styles e Florence Pugh!

In mezzo a tutte le novità presentate alla CinemaCon in questi giorni, spicca anche il primo trailer di Don't Worry Darling, il nuovo film diretto da Olivia Wilde che ha per protagonista la coppia formata da Harry Styles e Florence Pugh. Nella descrizione delle sequenze proiettate, spicca una scena in cui Styles pratica sesso orale alla Pugh.

Gli esercenti dei cinema alla fiera annuale hanno potuto vedere un'anteprima del trailer, che non è ancora disponibile al pubblico. Il filmato si apre sui personaggi di Styles e Pugh a letto. I due attori interpretano un marito e una moglie negli anni '50 che vivono in un'idilliaca comunità sperimentale nel deserto della California, ornata da palme perfettamente posizionate e auto di lusso.

"Io e te?" chiede lei al marito. "Sempre. Io e te". Pugh interpreta una casalinga felice, ma che diventa sempre più sospettosa che l'azienda glamour del marito possa nascondere segreti inquietanti. Lui sta lavorando a qualcosa chiamato Progetto Vittoria, che promette di cambiare il mondo. "Sai almeno cos'è il Progetto Vittoria? Hai mai chiesto?" Pugh chiede al marito. Più lei comincia a mettere in dubbio il suo lavoro, più la gente pensa che sia pazza. Sempre più incredula, conclude: "Non mi fido di lui, e non voglio più stare qui".

Altre scene nel trailer mostrano Styles che urla in macchina e poi si impegna in attività intime con Pugh su un tavolo da pranzo. In un'altra sequenza molto sexy, Styles e Pugh sono in piedi contro un lavandino... non importa che il personaggio di Chris Pine sia nella stessa stanza. Più tardi, Styles sfodera le sue mosse in cima a quel tavolo da pranzo ben arredato.

Alla notizia della scena di sesso orale tra i due protagonisti, i fan sono letteralmente impazziti e si sono fiondati su Twitter per chiedere la diffusione immediata del trailer. In un piccolo intervento, Olivia Wilde ha descritto Don't Worry Darling come un incrocio tra Inception, Matrix e The Truman Show, definendo il film come "una lettera d'amore al cinema che spinge in avanti i confini della nostra immaginazione".

Già in precedenza la regista aveva avvertito che una scena di sesso in Don't Worry Darling avrebbe fatto molto discutere. E sembra sia quella accennata alla CinemaCon. Lo scorso settembre avevamo avuto un assaggio del trailer di Don't Worry Darling; il film uscirà al cinema il 23 settembre 2022.