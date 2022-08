Don't Worry Darling, tensione tra Olivia Wilde e Florence Pugh a causa del sesso?

Don't Worry Darling non è ancora uscito, ma già il dibattito sembra essersi concentrato su un aspetto in particolare: la presenza, ben evidenziata dal trailer, di alcune scene di sesso piuttosto esplicite tra i protagonisti interpretati da Florence Pugh ed Harry Styles. Proprio Pugh, però, sembrerebbe in disaccordo con Olivia Wilde sull'argomento.

Quando è trascorso ormai un mese dall'uscita dell'ultimo trailer di Don't Worry Darling, infatti, in molti cominciano a puntare il dito verso due commenti palesemente discordanti di regista e attrice: "Perché non ci sono più delle belle scene di sesso nei film? [...] Voglio che gli spettatori realizzino quanto raramente vedano rappresentata la voglia femminile, e in particolare un certo tipo di piacere femminile" furono le parole di Wilde agli inizi della produzione.

Al contrario, Pugh si è detta invece infastidita dall'eccessiva attenzione riservata all'aspetto erotico della storia: "Non è per questo che lo facciamo, non è per questo che lavoro in quest'industria. Non è di questo che voglio parlare perché questo film è molto più grande di ciò" ha sbottato la star di Black Widow qualche tempo fa.

Una differenza di vedute che, secondo alcuni, nasconderebbe qualche attrito tra le due: semplici voci di corridoio o c'è qualcosa di vero? Vedremo se le dirette interessate avranno qualcosa da dire! Harry Styles, intanto, ha dribblato le domande sulla relazione con Olivia Wilde.