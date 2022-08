Don't Worry Darling, Shia LaBeouf smentisce Olivia Wilde: 'Sono stato io ad andarmene'

Don't Worry Darling fa parte di quei film capaci di far discutere ancor prima della loro uscita: la nuova fatica di Olivia Wilde sta scatenando dibattiti di ogni genere, dalle scene di sesso presenti alla possibile relazione tra la regista e Harry Styles, passando soprattutto per l'uscita di Shia LaBeouf dal cast.

Nelle scorse ore Olivia Wilde ha infatti spiegato di aver licenziato Shia LaBeouf da Don't Worry Darling: la star di Pieces of a Woman non ha però gradito questa narrazione, rispondendo immediatamente alla regista e specificando di essersi volontariamente tirato fuori dalla produzione a causa del poco tempo per effettuare prove con gli altri protagonisti.

"Sono onorato dalle tue parole sui miei lavori, grazie, è stato bello da leggere. Ma sono un po' confuso dal racconto secondo cui io sarei stato licenziato, in ogni caso. Tu ed io conosciamo le ragioni del mio abbandono. Ho lasciato il tuo film perché gli altri attori ed io non trovavamo tempo per fare delle prove insieme. [...] So che stai dando il via alla campagna promozionale per il tuo film e che la news sul mio licenziamento rappresenti un facile clickbait, siccome sono una persona-non-grata e tale potrei rimanere per il resto della mia vita" si legge nella piccata risposta di LaBeouf.

Insomma, rapporti non esattamente sereni quelli tra Olivia Wilde e il nostro Shia: vedremo se la regista avrà qualcosa da ridire nelle prossime ore! Alcune voci, intanto, parlano anche di tensioni tra Olivia Wilde e Florence Pugh a causa delle scene di sesso.