Don't Worry Darling, sesso e misteri nel trailer del film con Florence Pugh e Harry Styles

Nell'attesa di rivedere la sua Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe, Florence Pugh non sta certo con le mani in mano: la star di Midsommar sbarcherà tra non molto nelle sale di tutto il mondo con questo Don't Worry Darling, il film di Olivia Wilde che la vedrà nel ruolo dell'obbediente e sorridente moglie di Harry Styles.

Certo, obbediente e sorridente fino a un certo punto: come già mostratoci dal precedente trailer di Don't Worry Darling, infatti, la nostra si troverà ben presto a dover mettere in dubbio la trasparenza del marito nei suoi confronti, cominciando a sospettare che qualcosa, in effetti, non vada proprio per il verso giusto.

Alice (Pugh) e Jack (Styles) vivono infatti a Victory, comunità creata da un'azienda impegnata nella realizzazione dell'omonimo e misterioso progetto a cui Jack ha aderito: tra una scena di sesso e l'altra, però, tra i due cominceranno ad essere palpabili la distanza e la tensione creata dall'atteggiamento del personaggio di Styles, evidentemente tenuto al segreto su un progetto che sembra nascondere qualcosa di parecchio inquietante.

Nel cast, oltre ai già citati Florence Pugh ed Harry Styles, troveremo anche Chris Pine, Gemma Chan e la stessa regista Olivia Wilde: proprio quest'ultima si è recentemente detta convinta che una scena di sesso di Don't Worry Darling farà parecchio discutere all'uscita del film.