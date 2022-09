Don't Worry Darling, ecco il primo punteggio su Rotten Tomatoes: bocciato o promosso?

In questi giorni Don't Worry Darling ha raccolto i primi applausi a Venezia, dove è stato presentato in anteprima. Si tratta di un titolo molto chiacchierato, e molti si chiedono: è effettivamente un film di qualità? Le prime votazioni su Rotten Tomatoes parlano chiaro.

Ben 24 critici si sono espressi al momento sulla celebre piattaforma, facendo raggiungere al nuovo film di Olivia Wilde il 46%, un punteggio piuttosto basso per una delle pellicole più discusse della stagione. E sembra che proprio il dialogo che c'è intorno al film abbia in verità un grande ruolo al momento, che eguaglia quello che riguarda la curiosità sul suo contenuto. Come molti sapranno, infatti, Florence Pugh ha saltato la conferenza stampa di Don't Worry Darling a Venezia, e le tensioni con Wilde durante e dopo il set sono state tante.

Ma la critica ha parlato principalmente della pellicola. In pochi l'hanno lodata, e tra questi figura Stephanie Zacharek di Time, che ha definito la trama del film molto "elaborata", con un "colpo di scena degno di M. Night Shyamalan". Non è stata della stessa opinione la critica di EW Leah Greenblatt, che ha detto che Pugh ha regalato ad Alice "tutta la vita interiore consentita da una sceneggiatura inconsistente e Styles almeno è bellissimo con il completo". Per il resto, Greenblatt ha definito la conclusione del prodotto "senza senso".

E voi, siete curiosi di vedere Don't Worry Darling? Fatecelo sapere nei commenti!