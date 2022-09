Don't Worry Darling: il personaggio di Chris Pine è ispirato ad un esponente Incel

Manca sempre meno all'uscita del secondo lungometraggio di Olivia Wilde "Don't Worry Darling", che verrà presto presentato in anteprima alla 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La campagna marketing orfana di Florence Pugh del film procede e nuovi dettagli sono ora stati rivelati dopo una sessione di domande e risposte che la regista ha affrontato per Interview Magazine. In particolare, la Wilde ha svelato l'spirazione che ha dato poi vita all'antagonista della pellicola, Frank (Chris Pine), il venerato leader della città.

Per la creazione del personaggio, la regista si è ispirata a Jordan Peterson, il noto psicologo canadese venerato dalla comunità incel descritto dalla Wilde come un "eroe pseudo-intellettuale per la comunità incel". Parlando invece di questa comunità, la regista ha aggiunto; “[Gli Incel sono] fondamentalmente privi di diritti civili, per lo più uomini bianchi, che credono di avere diritto al sesso dalle donne. E credono che la società ora li abbia derubati, che l'idea del femminismo stia lavorando contro natura e che dobbiamo essere rimessi al posto giusto".

"La comunità incel sta effettivamente progredendo in molti modi diversi" ha poi continuato. Parlando di Peterson, la regista ha poi concluso descrivendolo come "qualcuno che legittima alcuni aspetti del loro movimento perché è un ex professore, è un autore, indossa un abito, quindi pensano che questa sia una vera filosofia e che dovrebbe essere presa sul serio".