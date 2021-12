Don't Worry Darling, Olivia Wilde promette: 'Una scena di sesso farà molto discutere'

Tra i film più attesi del 2022 c'è sicuramente Don't Worry Darling, il nuovo thriller psicologico diretto da Olivia Wilde dopo il suo debutto alla regia con Booksmart - La rivincita delle sfigate. I due film non potrebbero essere più diversi tra loro, e la regista ha definito quello in uscita una sorta di "La mistica della femminilità" sotto acido.

Nei mesi scorsi abbiamo dato una prima occhiata a Florence Pugh in Don't Worry Darling, mentre Olivia Wilde, recentemente intervistata da Vogue, ha parlato dei film che hanno contribuito alla sua ispirazione, citando dei thriller con una componente erotica come Proposta Indecente e Attrazione Fatale.

"Quei film sono così sexy, in un modo adulto... Continuavo a ripetermi: Perché non c'è più del buon sesso nei film?"

Secondo Vogue, una scena di sesso in Don't Worry Darling, con "Harry Styles che si dà da fare e Florence Pugh molto gratificata", è destinata a guadagnarsi un bel po' di attenzione. Olivia Wilde, dopo aver genericamente parlato di inquadrature dall'alto e angolazioni avvolgenti, ha spiegato che tra le sue intenzioni c'è quella di far capire al pubblico "quanto raramente si veda il piacere femminile, e in particolar modo questo tipo di piacere femminile."

Lo scorso settembre sono trapelate le prime immagini del trailer di Don't Worry Darling: il nuovo film di Olivia Wilde sarà al cinema dal 23 settembre 2022.