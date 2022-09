Don't Worry Darling, Olivia Wilde non molla: 'Sono fiera di questo film'

Di Don't Worry Darling si è parlato, nel corso di queste settimane, più per le infinite polemiche sui rapporti tra i suoi protagonisti che per l'effettivo valore del film: Olivia Wilde ha deciso però di schermarsi da tutto ciò, continuando a ritenersi fiera di quanto fatto in occasione di questa sua seconda opera da regista.

Dopo aver parlato di relazioni che finiscono come quella tra Florence Pugh ed Harry Styles nel film presentato a Venezia, Olivia Wilde ha infatti continuato a parlare di questa sua ultima fatica, invitando ancora una volta i potenziali spettatori a non lasciarsi scappare i biglietti per il cinema e a recarsi a vedere il film in sala.

"Non so esprimere quanto io sia davvero fiera di questo film. Ed ora possiamo finalmente condividerlo con voi. Procuratevi ora i vostri biglietti per Don't Worry Darling, solo al cinema dal 23 settembre" si legge in una delle ultime storie di Wilde, che ci ha quindi ancora una volta ricordato la data d'uscita di Don't Worry Darling al cinema.

Vedremo se il film riscontrerà un successo e un gradimento tali da far dimenticare le infinite polemiche che si è trascinato dietro e che, recentemente, la stessa Olivia Wilde ha fermamente messo a tacere. E voi, sarete tra coloro che vorranno dargli una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti!