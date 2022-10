Don't Worry Darling, Olivia Wilde contro i media: 'Mettono le donne l'una contro l'altra'

Come riportato da Variety, Olivia Wilde nel corso di una nuova intervista concessa a Elle Magazine ha deciso di alimentare ulteriormente le polemiche che la vedono contrapposta ai media. Secondo la regista, la copertura mediatica riservata al suo ultimo film, Don't Worry Darling, è paragonabile a spazzatura da reality show.

La regista ha espresso tutta la sua delusione per come i media hanno trattato la produzione coprendo all'inverosimile quanto avvenuta nel dietro le quinte del film.

"Questo film sta cercando di porre grandi domande", si è lamentata Wilde a proposito dell'attenzione negativa dei media, "ma [invece è stato solo un] 'concentriamoci su questo spettacolo secondario'".

Il dramma è iniziato quando Florence Pugh ha deciso di non promuovere Don't Worry Darling non si sa bene per quale motivo, per cui la stampa ha iniziato a indagare arrivando a stabilire come nel corso della produzione ci sia stato più di un alterco tra l'attrice e la regista a causa della relazione sentimentale con Harry Styles, co-protagonista nella pellicola.

"Essere stata una figura nota per un po'... mi rende ben equipaggiata a fronteggiare queste cose", ha detto la Wilde nella sua intervista a Elle. "Ma significa anche che sei sotto un diverso tipo di microscopio. Mi ha portato a prestare attenzione ai media e a come mettono le donne l'una contro l'altra".

Wilde ha proseguito: "È scioccante vedere così tante falsità sul proprio conto scambiate per fatti", ha detto Wilde. "Florence ha commentato in modo molto saggio che non abbiamo firmato per un reality show. E mi piace che l'abbia detto in questo modo, perché è come se il pubblico pensasse che se fai qualcosa che vendi al pubblico, in qualche modo hai accettato che la tua vita venga fatta a pezzi da un branco di lupi. No, questo non fa parte del lavoro. Non lo è mai stato".

Wilde ha concluso: "Quando Florence ha sottolineato che questo film è molto più grande e migliore delle sole scene di sesso, sono stata molto felice che l'abbia detto perché la penso allo stesso modo. Don't Worry Darling è più grande delle sue scene di sesso e del dramma che ne ha accompagnato l'uscita? A questo punto, a chi scrive non interessa più. Il film è uscito, la critica e il pubblico lo hanno valutato come meglio credevano, e il fatto che rimanga un argomento scottante è estenuante e odioso".

