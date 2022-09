Don't Worry Darling, Olivia Wilde : 'La fine di una relazione è spaventosa'

Un susseguirsi di notizie, polemiche e curiosità sta animando da qualche giorno il red carpet di Venezia. Dopo aver tentato di placare le polemiche per un presunto sputo di Styles a Pine durante l'anteprima del film, Olivia Wilde si racconta tra carriera e vita privata.

I rapporti interpersonali della regista, nota al grande pubblico per aver interpretato Tredici nella serie televisiva Dr. House, sembrano causarle qualche problema ultimamente. Molto si è vociferato su di lei e la co-protagonista del suo ultimo lavoro Don't worry Darling Florence Pugh, con la quale il clima non è sempre stato dei migliori durante le riprese ma, così come è nato, anche questo sterile gossip è stato prontamente smentito. La Wilde ha infatti speso parole di profonda stima e affetto sulla collega, nel vano tentativo di far parlare i giornalisti meno di banalità e più di cinema.

In una recente intervista ha poi raccontato più nel dettaglio la fine della relazione con Jason Sudeikis, sottolineando come Harry Styles non sia stata la causa della loro rottura. Mai sposati, i due attori di Hollywood hanno annunciato la separazione dopo 10 anni insieme e due figli. Pare essere stato il Covid ed una convivenza a tratti forzata, ad aver contribuito alla fine della storia: "Durante l'isolamento stavamo crescendo due bambini, quindi abbiamo fatto i genitori insieme per tutto il tempo. Quando è stato chiaro che la convivenza non era più vantaggiosa per i bambini, è diventata la cosa più responsabile da fare, perché potevamo essere genitori migliori come amici che vivono in case diverse".

La battaglia per la custodia dei figli è stato l'aspetto più "spaventoso" da dover affrontare, ha poi continuato la regista e iniziare una relazione con una delle pop star più famose al mondo non ha di certo aiutato a mantenere un certo riserbo sulla faccenda. Fortunatamente la sua carriera da regista viaggia a gonfie vele e la standing ovation a Venezia per Don't Worry Darling ne è una riprova.