Don't worry darling da oggi in digitale: guardate 10 minuti del film con Florence Pugh

Il nuovo thriller Don t worry darling con protagonista Florence Pugh esordisce da oggi martedì 25 ottobre in Italia nel mercato home-video digitale, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film, interpretato, diretto e co-scritto da Olivia Wilde, sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione, Warner Bros. ha pubblicato i primi 10 minuti di Don't worry darling in anteprima sul proprio canale YouTube, e come al solito potete gustarveli all'interno dell'articolo.

La storia di Don't worry darling è quella di Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles), due coniugi che vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L'ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall'amministratore delegato Frank (Pine) - in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale - caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell'affiatata utopia del deserto. Fino a quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente.

Per altri contenuti, vi segnaliamo le ultime novità sul contratto di Florence Pugh con la Marvel: a quanto pare la star, che prossimamente sarà vista in Dune Parte 2, sarà pagata 10 milioni di dollari per il suo ruolo da protagonista in Thunderbolts e per la partecipazione ad un altro film MCU non ancora svelato.