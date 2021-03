Don't Worry Darling, prima occhiata a Florence Pugh nel nuovo thriller di Olivia Wilde

È direttamente grazia al profilo sociale di Olivia Wilde che possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale dell'annunciato e intrigante Don't Worry Darling, secondo film da regista dell'autrice che sarà un thriller psicologico con protagonista la bravissima Florence Pugh, ovviamente al centro della prima foto del film.

Come trapelato in precedenza, l'attesissima pellicola è ambientata nella California degli anni '50 e vede come protagonista principale proprio il personaggio interpretato da Florence Pugh, descritta con moltissima semplicità "come una casalinga molto infelice", senza ulteriori dettagli, che non arrivano nemmeno dall'immagine pubblicata dalla regista via social.

Di recente, Harry Styles si è unito al cast del film dopo l'abbandono di Shia LaBeuf, scelto direttamente dalla Wilde per sostituire a pochi giorni dall'inizio ufficiale delle riprese l'interprete di Transformers e Honey Boy, che ha dovuto rinunciare al ruolo per conflitti di calendario ma a quanto pare anche per problematiche sul set.

Altri dettagli in merito al film non ne abbiamo, se non che quello di Chris Pine sarà un ruolo secondario, e che la sceneggiatura è stata scritta da Katie Silberman. Al momento Don't Worry Darling è in fase di post-produzione e dovrebbe uscire nelle sale americane il prossimo autunno.



