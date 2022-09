Don't Worry Darling, Harry Styles:'Quando recito non ho idea di cosa stia facendo'

Harry Styles in questi giorni è a Venezia per presentare l'ultimo film nel quale ha lavorato nelle vesti di attore, Don't Worry Darling, diretto da Olivia Wilde, insieme a Chris Pine e Florence Pugh. Per la popstar si tratta del terzo lungometraggio nel quale interpreta un personaggio di finzione, dopo Dunkirk e il cameo in Eternals.

Nel corso della conferenza stampa alla Mostra del Cinema, Styles ha raccontato la sua passione per la recitazione, nonostante non sempre si renda conto di quello che sta facendo:"Personalmente trovo che musica e recitazione siano in un certo senso opposti in molti modi. Penso che fare musica sia una cosa davvero personale".



Ecco la sua opinione sulla recitazione:"Ci sono aspetti della recitazione in cui attingi dalle esperienze che hai avuto, ma per la maggior parte fingi di interpretare qualcun altro. Penso che sia la cosa più divertente: fingere. Penso che la parte più divertente sia che non sai mai cosa stai facendo. Faccio musica da più tempo ma quello che mi piace della recitazione è che sento di non avere idea di cosa sto facendo".



Nonostante abbia debuttato con un film del calibro di Dunkirk, diretto da Christopher Nolan, e abbia debuttato brevemente nel Marvel Cinematic Universe con un cameo in Eternals, i film più importanti di Harry Styles escono al cinema proprio quest'anno: il film di Olivia Wilde e My Policeman. Don't Worry Darling ha ottenuto un'ovazione dal pubblico veneziano.

Il futuro cosa riserva? Ecco il pensiero di Styles:"Mi sento molto fortunato di poter fare qualcosa che amo come lavoro. Sento che essere in grado di esplorare tutto questo mi fa sentire ancora più fortunato. In termini di futuro, mi piacciono entrambi, è divertente esibirmi in entrambi i mondi e vedere come si influenzano a vicenda".



La lavorazione di Don't Worry Darling è stata parecchio burrascosa e in questi minuti si è accesa una polemica intorno ad un possibile sputo di Harry Styles a Chris Pine durante la presentazione a Venezia.