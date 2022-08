Don't Worry Darling: Harry Styles ha 'lasciato tutti in lacrime' in una scena del film

Harry Styles, che interpreterà Jack, il marito di Alice (Florence Pugh) nella pellicola, è stato protagonista di un momento emozionante sul set che secondo la regista Olivia Wilde avrebbe "lasciato tutti in lacrime".

La sequenza di Don't Worry Darling, con Jack che viene promosso nella sua compagnia Victory dal suo capo Frank (Chris Pine), si è rivelata essere un momento straordinario grazie alla performance "primordiale" di Styles.

"È una scena strana, piena di riferimenti fascisti e una quantità inquietante di rabbia maschile", ha detto Wilde a Rolling Stone. “La scena lo vedeva salire sul palco con Frank (Chris Pine) per cantare il loro inquietante slogan, 'Di chi è il mondo? Nostro!’ ancora e ancora. Ma Harry l'ha portato ad un altro livello. Era completamente coinvolto, ha iniziato a urlare le battute alla folla, in questo ruggito primordiale, che è stato molto più intenso di qualsiasi cosa ci aspettassimo dalla scena".

Ha continuato: "L'operatore della macchina da presa lo ha seguito mentre si aggirava per il palco come una specie di animale selvatico". “Siamo rimasti tutti sbalorditi dal monitor. Penso che anche Harry ne sia rimasto sorpreso. Quelli sono i momenti migliori per un attore, quando sei completamente fuori dal tuo corpo".



Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Olivia Wilde e Florence Pugh sulle scene di sesso di Don't Worry Darling.