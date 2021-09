Don't Worry Darling, Harry Styles e Florence Pugh in un assaggio del trailer del film

Dopo aver dato una prima occhiata a Florence Pugh in Don't Worry Darling, nuovo e attesissimo lungometraggio diretto da Olvia Wilde, oggi possiamo finalmente dare uno sguardo veloce al film in movimento grazie a uno sneak peek (di qualità purtroppo bootleg al momento) dell'opera con protagonista anche Harry Styles.

Come si legge nella sinossi ufficiale diffusa dalla produzione e inserita anche su IMDb, Dont' Worry Darling "segue la storia di una casalinga degli anni '50 (Pugh) che vive insieme al marito in una comunità sperimentale utopica dove comincia a sospettare che questa compagnia così glamour e affascinante possa nascondere in verità terribili segreti". Il film già precedentemente era stato descritto come un thriller horror drammatico e di natura psicologica, e in effetti da questo brevissimo sneak peek le atmosfere e i toni sembrerebbero rispettare quanto trapelato finora.



Nel filmato appare una data: 23 settembre 2022. Potrebbe essere la data d'uscita ufficiale di Don't Worry Darling nelle sale cinematografiche americane, ma speriamo non possa essere così, altrimenti significherebbe dover aspettare un intero anno fino alla release del progetto, che comunque - avendo un trailer - ci sembra a un buon punto della post-produzione. Forse è una data salvaguardia per eventuali recrudescenze del covid-19?



Nel cast del film troveremo anche Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll e Douglas Smith. Nei mesi passati, Olivia Wilde ha elogiato l'interpretazione di Harry Styles, che ricordiamo essere anche il suo nuovo fidanzato.