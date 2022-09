Don't Worry Darling: Florence Pugh sul red carpet ma niente conferenza stampa a Venezia

Mentre non si placano le polemiche attorno alla lavorazione di Don't Worry Darling, il film riceverà l'anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove tutti attendono il ricco cast sfilare sul red carpet. A quanto pare, nonostante non parteciperà alla conferenza stampa, Florence Pugh sarà sul tappeto rosso.

La Pugh avrebbe dovuto fare una breve apparizione alla prima di Venezia, arrivando in aereo da Budapest (dove sta girando Dune: Part II) per l'occasione. Ma un nuovo report di Variety ha rivelato che l'attrice, pur rispettando l'obbligo di partecipare all'evento, non parteciperà alla conferenza stampa per la promozione del film, poiché il suo aereo atterrerà solo dopo la fine della stessa. IndieWire ha contattato i rappresentanti della Pugh per un commento.

La notizia è quasi certamente destinata a gettare benzina sul fuoco delle voci secondo cui Pugh e Wilde sarebbero nel bel mezzo di una sorta di faida. Molti sospettavano che la disputa derivasse dalla notizia che la Pugh fosse stata pagata meno del suo co-protagonista, Harry Styles, che dopo essere stato scritturato ha iniziato una relazione sentimentale con la Wilde. La regista, da parte sua, ha smentito categoricamente questa voce.

"Ci sono state molte cose in giro a cui non ho prestato attenzione", ha detto recentemente Wilde. "Ma l'assurdità del clickbait inventato e la conseguente reazione riguardo a un'inesistente disparità di retribuzione tra i nostri attori protagonisti e non protagonisti mi ha davvero sconvolto. Sono una donna che lavora in questo settore da oltre 20 anni e ho combattuto per me e per gli altri, soprattutto come regista. Queste affermazioni non sono assolutamente fondate".

Altre polemiche hanno riguardato il presunto licenziamento di Shia LaBeouf dal set. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Don't Worry Darling.