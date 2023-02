Don't Worry Darling, Florence Pugh non vuole più parlarne: 'Non ne sento la necessità'

Con il senno di poi possiamo affermare senza troppo timore di sbagliarci che Don't Worry Darling sia stato più gossip che cinema: se il film in sé non ha lasciato particolari segni in questa stagione cinematografica, altrettanto non possiamo infatti dire delle continue voci sui presunti litigi tra Florence Pugh e Olivia Wilde.

Recentemente scagliatasi contro Hollywood e le richieste di perdere peso, Florence Pugh si è dunque trovata ad affrontare per l'ennesima volta l'argomento durante un'intervista con Vanity Fair: l'attrice, però, stavolta ha preferito dribblare la domanda.

"Non voglio più dover tornare sul discorso di Don't Worry Darling, il successo di The Wonder è stato una cosa davvero positiva e sono veramente entusiasta di poter parlare di questo. Davvero non vedo la necessità di scavare ancora in ogni singolo dettaglio di Don't Worry Darling. Quindi, se per voi va bene, penso lascerò perdere" sono state le parole dell'attrice di Black Widow.

Una posizione piuttosto chiara, dunque: quali che siano stati i problemi sul set del film con Harry Styles, non sarà per bocca di Florence Pugh che riceveremo ulteriori informazioni al riguardo. Sarà davvero la pietra tombale sulla questione? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Don't Worry Darling.