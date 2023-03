Don't Worry Darling, Chris Pine chiude le polemiche: 'Harry non mi ha sputato addosso'

A un po' di mesi di distanza dall'uscita in sala possiamo dirlo senza troppo timore di sbagliare: di Don't Worry Darling ci ricorderemo presumibilmente per l'infinita scia di polemiche relativa al dietro le quinte più che per il film in sé, se è vero com'è vero che ancora oggi a Chris Pine tocca approfondire alcune questioni.

Mentre Florence Pugh si rifiuta di parlare di Don't Worry Darling e del suo presunto litigo con Olivia Wilde, infatti, l'attore involontario protagonista di quello che ormai tutti ricordano come lo spitgate è tornato ad affrontare l'argomento, chiarendo una volta per tutte che non ci fu alcuno sputo da parte di Harry Styles durante la premiere del film.

"Harry non mi ha sputato addosso. [...] È davvero un bravo ragazzo. Ero sull'aereo, stavamo tornando da Venezia quando la mia addetta stampa mi sveglia e mi dice: 'Dobbiamo rilasciare un comunicato su quello che è successo a Venezia'. Mi fece vedere questa roba ed effettivamente sembrava che Harry mi sputasse addosso, ma non ha sputato" sono state le parole di Chris Pine.

Sarà abbastanza per considerare finalmente chiusa la questione? Diteci la vostra nei commenti! Polemiche a parte, intanto, per chi volesse saperne di più qui c'è la nostra recensione di Don't Worry Darling assolutamente gossip-free.