Don't Look Up: sul web vengono fuori dei paragoni con Idiocracy

Mentre i fan si preparano a scoprire il dietro le quinte di Don't Look Up, il film di Adam McKay continua a registrare un gran numero di visualizzazioni su Netflix. La pellicola è stata recentemente paragonata a un'altra di genere distopico: la commedia di fantascienza del 2006 Idiocracy.

Idiocracy si concentra su un ragazzo di nome Joe Bauers che viene scelto come cavia per un esperimento di ibernazione. Il giovane si sveglia ben 500 anni dopo, nel 2505, e scopre che ora è l'uomo più intelligente del mondo poiché la società, nel tempo, si è gradualmente istupidita. Molti hanno paragonato questo processo all'amministrazione Trump, durante la quale la gente sembrava aver perso la ragione.

In ogni caso si tratta di un paragone che regge, nonostante le numerose differenze presenti. In primis, mentre Don't Look Up è ambientato nel presente, Idiocracy ci porta nel futuro, e dunque ci mostrano due società per forza di cose un po' diverse. Ma poi il finale è diametralmente opposto: il film di McKay, infatti, diventa tragico, portandoci a riflettere con un velo di tristezza sul nostro presente. Idiocracy, invece, mantiene il suo tono da commedia, lasciandoci con una speranza diversa. Tuttavia non mancano le similitudini. Qualcuno, ad esempio, su Twitter ha fatto un confronto dei Presidenti, Janie Orlean (Meryl Streep) e Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho (Terry Crews), che hanno molto in comune.

Potete vedere tutti i commenti dei fan sulle eventuali differenze o similitudini in fondo all'articolo. Nel frattempo vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film di McKay nella nostra recensione di Don't Look Up!