Don't Look Up, Timothée Chalamet è uno skater punk nella nuova foto del film Netflix

Una nuova immagine di Don't Look Up ci mostra Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet mentre fanno la spesa nella nuova commedia del regista Adam McKay, che segue una coppia di astronomi che fanno un tour televisivo per avvertire la popolazione di un'imminente cometa che distruggerà il pianeta.

DiCaprio e Lawrence interpretano gli astronomi che devono convincere il presidente degli Stati Uniti d’ America interpretata da Meryl Streep della catastrofe all’orizzonte. Potete dare un'occhiata alla clip di Don't Look Up dedicata al personaggio di Streep. Fanno parte del cast anche Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Melanie Lynskey, Ron Perlman, Michael Chiklis, Tyler Perry e Ariana Grande.



USA Today ha pubblicato una nuova immagine, che potete vedere in calce alla notizia, del film in cui Chalamet interpreta Quentin uno "skater punk evangelico taccheggiatore" che unisce le forze con i due astronomi per avvertire il mondo. Il trailer di Don't Look Up è stato pubblicato a settembre e ci ha permesso di dare uno sguardo più da vicino al cast stellare del film.



Il film prodotto da Netflix è il primo di McKay dal controverso film biografico Vice del 2018. Don't Look Up è il primo lungometraggio a debuttare su Netflix sia per DiCaprio che per Lawrence, due star che normalmente si possono trovare più al cinema. Chalamet invece ha già recitato in The King per Netflix.



Don't Look Up potrebbe essere il film di successo delle vacanze natalizie dato che arriverà su Netflix il 24 dicembre.