Don't Look Up, spiegazione del finale del film Netflix di Adam McKay

Don't Look Up è il film di cui avevamo bisogno? Questa è la domanda che ci si pone dopo il successo dell'ultima pellicola di Adam McKay, che ha parlato della realtà che viviamo tutti giorni attraverso una satira tagliente. Molto probabilmente sì, anche perché il suo finale ci ha aperto gli occhi su diversi fenomeni della nostra società.

Ma come si conclude il film? E in che modo compie questa operazione? Ecco la spiegazione del finale di Don't Look Up. Se non avete ancora visto il film, vi consigliamo di fermarvi qui, perché quanto segue contiene spoiler.

Come abbiamo visto, nel corso della pellicola l'indifferenza delle istituzioni di fronte a una catastrofe imminente è stata fatale per il mondo. Infatti, tra un piano che avrebbe potuto salvare tutti, e un piano che avrebbe potuto arricchire pochi ma sicuramente meno sicuro del primo, è stata scelta la seconda opzione. A quel punto i protagonisti, dopo aver attraversato la bufera di fake news, ignoranza, schieramenti e disinteresse da parte della politica, hanno capito che tutto sarebbe finito. Avvistata la cometa, si riuniscono tutti per un'ultima grande cena "di famiglia", in cui decidono di spegnere la TV e di passare semplicemente del tempo insieme. Tutto questo mentre l'operazione messa a punto dai ricchi e dai politici per salvare la terra e guadagnarci su sta andando a rotoli, e pian piano questi ultimi stanno lasciando la base per rifugiarsi in una serie di capsule criogeniche che li riporteranno (in vita) sulla terra quando sarà nuovamente abitabile. Lo schianto avviene, e la terra vede la sua fine. Tuttavia, poco prima, mentre i protagonisti continuano a conversare come se nulla fosse quando l'impatto è ormai imminente, il personaggio di DiCaprio dice una semplice frase, ma che fa comprendere molto: "Il fatto è che avevamo davvero tutto, non è così?"

Secondo Jennifer Lawrence questo momento è uno "schiaffo in faccia" allo spettatore, e lo mette decisamente di fronte alla cruda realtà. Si tratta sicuramente di un discorso molto vicino a DiCaprio, molto interessato alle tematiche ambientaliste. Secondo lui, infatti, da un punto di vista metaforico il film parla proprio di questo: del mancato intervento delle istituzioni di fronte al cambiamento climatico, qualcosa che sta accadendo e che possiamo vedere con i nostri occhi, ma per cui non possiamo fare molto in quanto singoli cittadini se non c'è un impegno a livello nazionale e mondiale. Dunque al centro c'è proprio questo senso di impotenza. Tuttavia sembrerebbe anche che ci sia qualche riferimento anche alla pandemia in corso, con tutte le teorie, gli schieramenti, l'ignoranza dilagante, chi sceglie di credere e chi sceglie di non credere, le fake news e così via. Insomma, un vero riassunto dei giorni nostri.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il film? Se la risposta è sì e siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla pellicola di McKay, è in arrivo un podcast sul dietro le quinte di Don't Look Up!