Don't Look Up: a sorpresa superato su Netflix da un pessimo film (15% su Rotten Tomatoes)

Don t Look Up è stato da record su Netflix, nonostante le polemiche e forse soprattutto grazie ad esse, ma in queste ore la hit diretta da Adam McKay con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence è stata sorprendentemente superata da un pessimo nuovo film appena arrivato sulla piattaforma.

Si tratta del nuovo thriller Brazen, che ha scalzato la commedia satirica di Adam McKay dalla vetta della classifica dei titoli più popolari del momento. Basato sul romanzo Brazen Virtue di Nora Roberts, Brazen è interpretato da Alyssa Milano e Sam Page (Desperate Housewives, House of Cards) ed è il primo lungometraggio ispirato ai romanzi di Roberts ad uscire in quasi dieci anni.

Tuttavia il risultato non è stato memorabile, per lo meno non in senso positivo: al momento della stesura di questo articolo, infatti, Brazen ha una valutazione del 15% di gradimento su Rotten Tomatoes, dove è stato largamente bocciato anche dal pubblico (la valutazione degli spettatori è del 16%). Con 13 recensioni della critica (solo due sono positive), il giudizio varia tra il "né sexy né spaventoso come spera di essere" a "una delusione in tutto e per tutto".

E voi avete già visto Brazen? Qual è stato il vostro giudizio? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. Per altre letture, inoltre, sapete che Don t look up è il secondo film più visto di sempre su Netflix?