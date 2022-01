Don't Look Up da record: è la miglior settimana di sempre per un prodotto Netflix!

Complici il tam-tam mediatico e l'attualità dell'argomento trattato (nonché l'inevitabile richiamo di un cast composto da nomi come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep), Don't Look Up è diventato nel giro di poco tempo un vero e proprio fenomeno mondiale: a testimoniarlo sono, ovviamente, gli incredibili numeri registrati.

Mentre qualcuno prova davvero a chiamare il numero d'emergenza di Don't Look Up, infatti, Netflix guarda con enorme soddisfazione ai risultati portati a casa dal film di Adam McKay durante queste prime settimane di permanenza in catalogo: i dati diffusi in queste ore dallo stesso regista, ad esempio, parlano di un incredibile record per il film con Timothée Chalamet.

Don't Look Up ha infatti registrato il più alto numero di visualizzazioni settimanali per un prodotto Netflix, raggiungendo l'incredibile vetta di 152 milioni di ore di streaming: mai una produzione della grande N era riuscita a fregiarsi di un simile risultato! "Sono decisamente sbalordito da tutto ciò" sono state le parole con cui Adam McKay ha commentato la cosa: noi non potremmo essere più d'accordo con lui!

Cosa ne pensate? Credete che il film con Jonah Hill meriti un tale successo? Fatecelo sapere nei commenti! Su Rotten Tomatoes, intanto, Don't Look Up raccoglie voti bassi da parte della critica, ma continua a ricevere elogi dagli utenti.