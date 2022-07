Don't Look Up diventa reale: presentatrice tg zittisce un vero meteorologo in diretta

Don t look torna purtroppo ad anticipare la realtà, questa volta con un siparietto a dir poco paradossale ed inquietante verificatosi in Gran Bretagna durante la diretta televisiva di un noto programma locale.

Se avete visto il controverso film di Netflix scritto e diretto da Adam McKay e con protagonisti Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence nei panni di due scienziati che cercano di rendere nota un'imminente e inevitabile catastrofe planetaria, di certo le scene andate in onda su GB News nei giorni scorsi vi sembreranno familiari: no, non si tratta di un sequel del disaster movie nominato ai Premi Oscar 2022, né di una sequenza tagliata pubblicata come contenuto extra, ma di un incredibile cortocircuito tra realtà e finzione che suo malgrado ha visto protagonista il meteorologo britannico John Hammond.

Ospite di un programma della rete tv GB News per avvertire dell’intensa ondata di calore che pochi giorni dopo avrebbe colpito il Regno Unito - cosa che, come sappiamo, si è effettivamente verificata: la trasmissione è andata in onda il 14 luglio, diventando virale in queste ore - Hammond ha provato a spiegare che il grande caldo avrebbe rischiato di causare la morte di "centinaia, se non migliaia" di persone. Il suo discorso però viene brutalmente interrotto da una delle conduttrici, Beverley Turner, che si è affrettata a bollare tutti i meteorologi come 'annunciatori di sventure': "Ogni volta che passo il collegamento a qualcuno che parla di meteo, questi inizia a parlare di morti. Siete diventati messaggeri di sventura", si sente chiaramente nel video in calce all'articolo.

Il filmato, tra l'altro, mette a confronto Don't Look Up con la realtà di GB News, con risultati a dir poco inquietanti.