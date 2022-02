Don't Look Up, quanti e quali premi Oscar potrebbe vincere il film Netflix?

Sono da poco arrivate le nomination agli Oscar 2022, e tra delusioni e sorprese, un film in particolare ha guadagnato l'attenzione di molti: Don't Look Up. La pellicola di Adam McKay ha infatti ottenuto ben quattro nomination. Ma in quali categorie sarebbe la favorita? Ecco cosa ne pensiamo noi.

Don't Look Up è candidato per Miglior Montaggio, Miglior Film, Migliore Sceneggiatura Originale e Miglior Colonna Sonora. Alcune di queste nomination in verità sono arrivate un po' a sorpresa, non perché il film non sia di alta qualità, ma perché quest'anno i rivali non erano di certo facili. Tanti i grandi registi in gara, infatti, come Jane Campion, Guillermo del Toro e Steven Spielberg, solo per citarne alcuni. Dunque già le nomination sono state un gran risultato. Ma sembra che il film di McKay possa ambire a portare a casa qualche statuetta. Vediamo in quale categoria.

Per quanto riguarda Miglior Film, la situazione è difficile per il film Netflix. Ad essere favorita è infatti un'altra pellicola della piattaforma streaming, Il Potere del Cane. Ma attenzione a Spielberg con il suo West Side Story, che sfiderà Campion in un testa a testa. Don't Look Up in questo senso sembra sfavorita, ma in quanto pellicola amata dal pubblico, potrebbe stupirci. Sembra in ogni caso improbabile.

Miglior Montaggio è invece una delle due categorie che potrebbero far vincere la statuatta a Don't Look Up. L'altra sarebbe Miglior Sceneggiatura Originale, dove il film spiccherebbe decisamente per la sua originalità e per la pungente satira messa su in modo incredibile da McKay, che in questo genere di cose è un maestro. Ma attenzione a Belfast, che potrebbe giocare brutti scherzi. La storia si fa invece più difficile per la categoria Miglior Colonna Sonora, dove il film non partirebbe da favorito. Contro ci sono infatti Dune, Encanto, Spencer e Il Potere del Cane, quattro rivali che sembra difficile battere.

Dunque secondo le nostre previsioni il film potrebbe portare una o due statuette a casa. Cosa ne pensate? Per McKay sarebbe un gran risultato, soprattutto considerando che si è detto stupito del successo di Don't Look Up.