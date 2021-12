Don't Look Up, un podcast racconterà il dietro le quinte del film Netflix

Netflix ha recentemente annunciato che uno dei suoi titoli di maggior successo in questi giorni sarà seguito da un podcast nel quale verrà raccontato tutto il percorso di creazione. Si tratta di Don't Look Up, la dark comedy diretta da Adam McKay, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e molte altre grandi star del cinema.

Se non avete ancora visto il film, vi consigliamo di recuperarlo su Netflix: ecco la nostra recensione di Don't Look Up.

"Documentando il folle dietro le quinte del cast e della troupe della disaster comedy di Adam McKay nel tentativo di girare un film durante una crisi globale, 'The Last Movie Ever Made', il podcast di 'Don't Look Up' arriverà a gennaio 2022" è l'annuncio dell'account Twitter di Netflix Film nel tweet che trovate a fine articolo.

Il tweet contiene anche il link alla pagina di Apple Podcast che rivela maggiori informazioni sul podcast: "A inizio 2020, Adam McKay aveva iniziato a girare una commedia. Si chiamava 'Don't Look Up' e avrebbe dovuto prendere in giro ed evidenziare le forze che ci impediscono di salvarci dal cambiamento climatico. Ma il 2020 aveva altri piani" racconta la descrizione del podcast al quale parteciperanno Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Rob Morgan, Himesh Patel e molti altri componenti del cast.

A pochi giorni dall'uscita Leonardo DiCaprio ha spiegato Don't Look Up in un video diffuso sul canale Youtube di Netflix Film: l'attore spiega come la trama del film rappresenti una metafora dell'attuale dibattito globale sul cambiamento climatico.