Don't Look Up, il numero d'emergenza funziona davvero... Ma è quello di una linea erotica!

Don't Look Up è stato stroncato su Rotten Tomatoes, ma poco importa, perché il film con DiCaprio è stato uno dei più visti a Natale. Il disaster movie è in verità una feroce satira del mondo in cui viviamo. Infatti il regista, McKay, si è divertito con riferimenti a Trump o ai negazionisti odierni, ma ha anche inserito un divertente easter egg.

Se ricordate bene in una scena il personaggio interpretato da DiCaprio, Randall Mindy, in quanto portavoce della comunità scientifica nell'informazione pubblica, decide di tranquillizzare e aiutare tutti con un annuncio: "In questo momento, milioni di persone si stanno ponendo le stesse domande sulla cometa in avvicinamento. É per questo che la BASH Cellular, in collaborazione con il governo degli Stati Uniti, sta dando vita a una nuova hotline gratuita per poter rispondere a tutte le vostre domande. E chissà: forse, ma solo forse, uno dei nostri scienziati... potrebbe essere l'amico a cui tutti abbiamo bisogno di appoggiarci nei periodi di incertezza". Dunque si tratta di un servizio che fornisce risposte e consolazione allo stesso tempo.

Fin qui tutto normale, ma è adesso che arriva la parte divertente. Infatti il numero indicato nel film è lo 1-800-532-4500. Ovviamente molti spettatori hanno provato a chiamarlo, per vedere se era reale e... si sono ritrovati collegati a una linea erotica. Si tratta sicuramente di uno scherzo di McKay, che ha fatto sorridere tutti. Cosa potrebbe esserci di meglio di un servizio come questo per alleviare la paura data dall'imminente fine del mondo? Secondo il regista, evidentemente, nulla.

E voi cosa ne pensate della trovata di McKay? In ogni caso non si tratta sicuramente dell'unica curiosità legata a Don't Look Up!