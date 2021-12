Don't Look Up: avete notato il cameo di Chris Evans? Ve lo sveliamo

Il nuovo film Netflix, Don't Look Up, ha un cast stellare, che ha sicuramente contribuito a renderlo un prodotto di alto livello. Tra i vari nomi, tuttavia, è possibile che ve ne sia sfuggito qualcuno. In particolare parliamo di un cameo difficile da scovare: quello di Chris Evans.

Ma in che punto del film era precisamente l'interprete di Captain America? Non è facile trovarlo, dunque è comprensibile che non l'abbiate visto. Infatti l'attore non ha un ruolo rilevante, trattandosi appunto solo di un'apparizione, e non è presente neanche nei credits del film. Una cosa che inizialmente aveva stupito tutti, perché durante la lavorazione di Don't Look Up, la notizia dell'arrivo di Chris Evans sul set, aveva fatto subito pensare che potesse avere un ruolo molto importante. Ma dunque chi interpreta e in che momento possiamo vederlo?

In Don't Look Up Evans è Devin Peters, un attore e regista che compare in uno dei momenti finali del film. Peters viene infatti intervistato in quanto protagonista di un disaster movie in arrivo pochi giorni prima della fine del mondo. Il finto film in uscita si intitola Total Destrucion, ed è una parodia dei tipici prodotti apocalittici che sarebbe costato ben 200 milioni di dollari. Evans era molto difficile da riconoscere per un motivo ben preciso: in questa scena, infatti, indossa una parrucca nera e porta un paio d'occhiali da sole. Un buon tentativo il suo, ma non è passato inosservato, perché nulla sfugge all'occhio dei fan!

Intanto DiCaprio spiega Don't Look Up in un video featurette pubblicato da Netflix!